İmamoğlu'nun sözleri sonrası kulisler coştu! CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessiz kalması dikkat çekti. İmamoğlu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "değişim" vurgusu yaparken; kulislerde Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi ve yerine İmamoğlu'nun geçmesi gerektiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yenilginin ardından "Mücadeleye devam" mesajı verdi.

"AYNI ŞEYLERİ YAPARAK FARKLI SONUÇ BEKLEMEYECEĞİZ"

Bu noktada gözler, sonuçların netleştiği akşam saatlerinde sessizliğe gömülen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Sabah saatlerinde bir açıklama yapan İmamoğlu, "Sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

KULİSLER KAYNIYOR

İmamoğlu'nun uzun süren sessizliği ve "değişim" temalı açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde, bir kez daha seçim mağlubiyeti alan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesinin beklendiği vurgulanırken; İmamoğlu'nun ise fitili ateşleyerek CHP'nin başına geçmesi gerektiği savunuluyor.

GÖZLER, AKŞAM YAPACAĞI KONUŞMADA

Öte yandan İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle herkesi akşam saat 19.30'da Maltepe'ye davet eden İmamoğlu'nun; burada yapacağı konuşmada da önemli mesajlar vereceği öğrenildi.