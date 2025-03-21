İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Jose Mourinho'lu paylaşım
'Terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Saraçhane'de toplanan kalabalığın görüntülerinin kullanıldığı paylaşımda, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, "We are clean" (Biz temiziz) sözü yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.
İMAMOĞLU'NDAN TİKTOK PAYLAŞIMI
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan ve yolsuzluk soruşturması kapsamındaki ifade işlemleri tamamlanan İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
JOSE MOURİNHO'LU MESAJ
Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığın görüntülerinin kullanıldığı paylaşımın 4. saniyesinde, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, "We are clean" (Biz temiziz) sözü yer aldı.