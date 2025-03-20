İmamoğlu'nun sesi metrolara verildi: Bu savaşı kazanacağım, hodri meydan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

KAYDEDİLEN VİDEO SES GETİRDİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'daki metro istasyonlarında kaydedilen bir video büyük ses getirdi.

METROLARDA ANONS OLARAK VERİLDİ

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde İmamoğlu'nun sesinin metrolarda anons olarak verildiği görüldü.

"MİLLETİN HAKKINI MİLLETE VERECEĞİZ"

Anonslarda İmamoğlu'nun "Bu savaşı bana değil, milletin iradesine karşı açan akla karşı kazanacağım. Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım. Hodri meydan" ifadelerine yer verildi.