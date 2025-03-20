Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan haber var

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan haber var
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İmamoğlu'nun sesi metrolara verildi: Bu savaşı kazanacağım, hodri meydan

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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesi metrolarda anons olarak duyuruldu. Cep telefonuyla kaydedilen videoda İmamoğlu'nun "Bu savaşı bana değil, milletin iradesine karşı açan akla karşı kazanacağım. Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım. Hodri meydan" dediği duyuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

KAYDEDİLEN VİDEO SES GETİRDİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'daki metro istasyonlarında kaydedilen bir video büyük ses getirdi.

METROLARDA ANONS OLARAK VERİLDİ

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde İmamoğlu'nun sesinin metrolarda anons olarak verildiği görüldü.

"MİLLETİN HAKKINI MİLLETE VERECEĞİZ"

Anonslarda İmamoğlu'nun "Bu savaşı bana değil, milletin iradesine karşı açan akla karşı kazanacağım. Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım. Hodri meydan" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'nun sesi metrolara verildi: Bu savaşı kazanacağım, hodri meydan
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

namuz kavramı varmı sende sahtekar istanbulu soymuşsun

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Haber Yorumlarıosman kara:

Yanındayız İmamoğlu!!!

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

yargıda soruşturulan bir davada bu şekilde beyanat da suç olmalı, halkı kışkırtıyor manuplasyonla yönlendiriyor bir nevi, savcılar araştırmalı

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sıkılmayın. Korkuya gerek yok. Insanları galeyana getiremezsiniz. Insanlar her şeyin farkında. Her şey çok güzel olacak. Ben sizin sloganı değişmek istiyorum biraz. "Her şey eskisi gibi olmayacak." Cam kırıldı. Tamir olur mu bilemem!

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