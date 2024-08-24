İmamoğlu'nun korumaları, iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, bir etkinlikte İmamoğlu'ndan iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça alandan dışarı çıkardı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun da yer aldığı bir etkinlikte infiale yol açan anlar yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN KORUMLARI ENGELLİ VATANDAŞI YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARDI

İş istemek ve konuşmak için İmamoğlu'na ulaşmaya çalışan engelli bir vatandaş, koruma engeline takıldı. Vatandaş, İmamoğlu'nun korumaları tarafından tartaklanarak alandan uzaklaştırıldı.

"İŞ İSTEYECEKTİM, KORUMALAR BANA VURDU"

Salon dışında basın mensuplarına konuşan vatandaş, gözyaşlarına hakim olamayıp, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim." ifadelerini kullandı.