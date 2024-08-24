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İmamoğlu'nun korumaları, iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı

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Bir etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak isteyen engelli bir vatandaş, İmamoğlu'nun korumaları tarafından tartaklanıp alandan dışarı çıkarıldı. Gözyaşları içinde basın mensuplarına açıklama vatandaş, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, bir etkinlikte İmamoğlu'ndan iş isteyen engelli vatandaşı yaka paça alandan dışarı çıkardı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun da yer aldığı bir etkinlikte infiale yol açan anlar yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN KORUMLARI ENGELLİ VATANDAŞI YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARDI

İş istemek ve konuşmak için İmamoğlu'na ulaşmaya çalışan engelli bir vatandaş, koruma engeline takıldı. Vatandaş, İmamoğlu'nun korumaları tarafından tartaklanarak alandan uzaklaştırıldı.

"İŞ İSTEYECEKTİM, KORUMALAR BANA VURDU"

Salon dışında basın mensuplarına konuşan vatandaş, gözyaşlarına hakim olamayıp, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

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Yorumlar (7)

Cabbar aga:

Hersey çok güzel oldu

11
4
yanıtYanıtla
Bidüşün:

Sen bu adamı hakettin istanbullu

7
3
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Ekrem boğaza villa yalı köşk yaptırmaya başladı, sana iş bulamaz şimdi..

6
3
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Goethegitme:

Açıklama yapar şimdi,Beeeeenn

3
2
yanıtYanıtla
mustafa kılıç:

Yarın imamoğlu yanına çağırır gülücüklerle medyaya poz verir birsürü sözler verir sonrası ??????

0
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Sinan Bulduk:

Bu adamla birlikte kamera karşısına mutlaka geçecek 1 hafta içinde..

0
0
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