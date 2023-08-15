İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama: Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu

Kaybedilen 28 Mayıs seçiminin ardından CHP'de değişim rüzgarlarına önderlik eden İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" diyerek adeta İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. Bu sözlerin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu. Belediye Başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti genel başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız" dedi.

Seçim yenilgisinin ardından CHP'deki değişim tartışmalarının öncülerinden olan ve adı CHP Genel Başkanlığı için de geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Türkiye için önemine de vurgu yaparak tercihini İstanbul'dan yana kullandı. İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi ve "Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım" sözleriyle diğer partilere de çağrıda bulundu.

"GENEL BAŞKAN'IN SÖYLEDİĞİNİ YAPTI"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun Genel Başkan'ın söylediğini yaptığını belirtti. Haber Global'den Saliha Çolak'ın aktardığına göre Faik Öztrak demecinde şu ifadeleri kullandı: "İlk etapta istifalar geldi, MYK değişti, sorumluluksa sorumluluk, süreci yürütüyoruz. Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu. Belediye Başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti genel başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız."

ÖZGÜR ÖZEL: HEPİMİZ BU KARARDAN MEMNUN OLDUK

İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Ekrem Bey'in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul'a da Türkiye'ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul'a uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum" dedi.

HDP'Lİ TÜRKMEN: BİR SUDA İKİ DEFA YIKANILMAZ

İmamoğlu'nun çağrısını değerlendiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, ittifakları şimdiden konuşmanın yanlış olduğunu söyledi. Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmek birinci önceliğimiz" dedi.