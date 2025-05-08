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İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle

İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Karara tepki gösteren Mansur Yavaş, kendi seçim kampanyası sosyal medya hesabını İmamoğlu'nun kullanımına açarak profil fotoğrafını değiştirdi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Karar, gece yarısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformuna iletildi ve erişim kısıtlaması uygulandı.

İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle

Erişim engeli kararına karşı ilk güçlü tepki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, seçim döneminde aktif olarak kullandığı "Mansur Yavaş 2025" adlı X hesabını Ekrem İmamoğlu'na açtığını duyurdu.

HESABI İMAMOĞLU'NUN KULLANIMINA VERDİ

Hesabının profil fotoğrafını İmamoğlu'nun bir karesiyle değiştiren Yavaş, "Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız." dedi.

Yavaş, söz konusu hesabın erişim engeli kaldırılana dek İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Helal olsun Mansur başkanım sizi seviyoruz

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