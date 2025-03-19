Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste
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Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun o esnada defterine karaladığı not ortaya çıktı. İmamoğlu'nun "Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim" ifadelerini kullandığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı.

DEFTERE EL YAZISIYLA DİKKAT ÇEKEN NOT

İmamoğlu'nun gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken dikkat çeken bir bilgi daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun evinde onlarca polisle arama yapıldığı dakikalarda defterine el yazısıyla bir not düştüğü öğrenildi.

"GEREKLİ CEVABI MİLLETİMİZ VERECEKTİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından da paylaşılan mesajda "Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim" ifadelerini yer aldığı görüldü.

İmamoğlu'nun gözaltına alınırken deftere karaladığı not: Önce Allah'a sonra milletimize emanetim

GÖZALTINA ALINIRKEN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan İmamoğlu gözaltına alındığı dakikalarda bir video paylaşmış ve hazırlanırken verdiği mesajda ise "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerine bu kötülüğe alet ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır.

"DİMDİK AYAKTA OLACAĞIMI MİLLETİMİZ BİLSİN"

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı milletimiz bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (44)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bane emanet değilsin, kendin gibilere emanetsin

Yorum Beğen646
Yorum Beğenme281
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Haber Yorumlarıbbb yildiz:

CHP kendisi ihbar etti, pastadan pay alamayan ihbar etmiş güle güle sana eko , chp zaten hem kumbas takma kafana.

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Yorum Beğenme169
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Haber YorumlarıHabil kökcü:

Meselenin diploma veya İmamoğlu olmadığını bağınıza bahçenize çökülünce mi yoksa çocuklarınızın diplomalarına çökülünce mi anlayacaksınız

Yorum Beğen195
Yorum Beğenme250
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Haber Yorumlarıfatih çelik:

5 YIL YATSAN YETER BİZE

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme172
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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Tamam, diyelim ki Ekrem suçlu ve bunların hepsini yaptı. Peki neden daha önce değil de şimdi? Hadi cevap verin ama kaçak göcek cevap değil, mantıklı bir cevap.

Yorum Beğen181
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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Ya bırak demagoji yapmayı, işin gücün yalan dolan ! İnsanları kandırmaktan başka işin olmadı. Hani İstanbul'u öz kaynakları ile yönetecektin gittin 550 milyon euro borç aldın ! İsraf var dedin Yenikapıya araçları dizdin şov yaptın ikinci sene iki katı araç kiraladın ! İstanbul'un deprem sorununu 5 senede çözeceğiz dedin bir karış yol almadın ! Seçimde sana destek verdi diye yandaş firmalara milyonlarca liralık ihaleler verdin. Öğrenciye ulaşım bedava olacaktı noldu ? Yalan dolan !

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

bence seni emanet alacak bir millet yok. İngilizlere yaz bence sen

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

acındır acındır kendıni hayatın yalan senin.. erdoğana saraylarda diyen in malikanesi beştepeden farksız ..kankan yatağını hazırlatmiş yakında kavuşacaksınız..)

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Artik tek aday babaniz rte

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Haber Yorumlarıercan karslı:

Hayirdir bellemisler halkıma havale ediyorum suçun yoksa aklanacam dönecem de kusura bakma da bu devletin poliside güçlü yargısı da delil kanıt olmasa seni zaten alamazlar di adın gibi biliyorsun bunu

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