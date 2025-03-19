Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı.

DEFTERE EL YAZISIYLA DİKKAT ÇEKEN NOT

İmamoğlu'nun gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken dikkat çeken bir bilgi daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun evinde onlarca polisle arama yapıldığı dakikalarda defterine el yazısıyla bir not düştüğü öğrenildi.

"GEREKLİ CEVABI MİLLETİMİZ VERECEKTİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından da paylaşılan mesajda "Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim" ifadelerini yer aldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINIRKEN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan İmamoğlu gözaltına alındığı dakikalarda bir video paylaşmış ve hazırlanırken verdiği mesajda ise "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerine bu kötülüğe alet ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır.

"DİMDİK AYAKTA OLACAĞIMI MİLLETİMİZ BİLSİN"

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı milletimiz bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."