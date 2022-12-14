İmamoğlu'nun ceza aldığı 53. madde ne diyor? İşte ayrıntılar

YSK üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. İmamoğlu 53. madde gereğince aldığı ceza kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Ayrıca şu haklardan da yoksun kalacak:

* Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda,

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların

denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

* Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)(11)

* Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

* Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi

veya denetçisi olmaktan,

* Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine

tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmamoğlu'nun avukatları kararı istinaf için Bölge Adliye Mahkemesi'ne götürecek. Ardından dava Yargıtay'a gidecek. Son sözü Yargıtay söyleyecek. Yargıtay'da karar onaylanırsa İmamoğlu seçme ve seçilme hakkını kaybedecek.