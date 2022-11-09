İmamoğlu'nun 'Altılı masanın en çalışkan neferiyim' sözleri adaylık sinyali mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Aday olma meselesinin kendisi için bir detay olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Ben sürecin en önemli parçasıyım. İstanbul'da başarılı olursanız Türkiye'de başarılı olursunuz. 6'lı masanın en çalışkan neferiyim" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayıyla ilgili belirsizlik devam ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu verdiği demeçlerle aday olmayı istediğini adeta ilan etmişti. Millet İttifakı'nın adayının kim olması gerektiğiyle ilgili anketlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Aday olacak ismi 6'lı masanın belirleyeceğini belirten Ekrem İmamoğlu, "Ben sürecin en önemli parçasıyım. 6'lı masanın en çalışkan neferiyim" ifadelerini kullandı. Sürekli adaylık konusunun gündemde tutulmasını doğru bulmadığını belirten İmamoğlu, "Aday olma meselesi detay benim için. O en son mesele" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: "Anketler konuşuluyor. Başkan adayı kim konuşuluyor, cumhurbaşkanı adayı konuşuluyor. En fazla oyu x alır deniyor. Her akşam bunu konuşuyoruz. Bu ülke her akşam cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Ne için? Bence gerçek konulardan bizi uzak tutuyorlar.

"6'LI MASANIN EN ÇALIŞKAN NEFERİYİM"

Bu ülkenin eğitim sorunu var. Bü ülkenin yüzde 75'i eğitimden rahatsız, eğitimden umutsuz. Bu ülkenin yüzde 14-15 oranında işsizi var. Gelir paylaşımında bu ülkenin nimetlerinin yüzde 60'ı bu ülkenin yüzde 10'una ait. Alt gelir grubu 23 kat fakirleşiyor, üst gelir grubu 23 kat zenginleşiyor. Kendi yalanlarını kapatmak için bizi tartıştırıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kim? Size ne? Biz süreç yönetiyoruz. Ben sürecin bir parçasıyım. İstanbul'daki icraatlarımızla ben sürecin en önemli parçasıyım. İstanbul'da başarılı olursanız Türkiye'de başarılı olursunuz. Ben 6'lı masanın en çalışkan neferiyim.

"ADAY OLMA MESELESİ DETAY BENİM İÇİN"

Adaylık meselesi 6'lı masanın işi. Halkıyla beraber düşünecek, karar verecek. Sayın Cumhurbaşkanının adayı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Esas mesele, 6'lı masa dimdik ayakta durmak zorunda. Ben 6'lı masanın neferiyim. Aday olma meselesi detay benim için. O en son mesele. 86 milyon insanın yüzü İstanbul'a bakıyor. Ben İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine moral vermekle yükümlüyüm."