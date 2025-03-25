İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
Silivri Cezaevi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, "Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Ben içeride dimdik, başları dik alınları açık, korkmayan 3 tane aslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler. Bir korku varsa Erdoğan'ın yüzünde görüyoruz" dedi.
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