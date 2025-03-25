İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Ben içeride dimdik, başları dik alınları açık, korkmayan 3 tane aslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler. Bir korku varsa Erdoğan'ın yüzünde görüyoruz" dedi.

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