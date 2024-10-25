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İmamoğlu'ndan, Yiğit Bulut'a tazminat davası

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine "milli güvenlik sorunu" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a tazminat davası açtı. İmamoğlu, bu sözler için Bulut'tan 50 bin lira tazminat talep etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, geçen nisan ayında X hesabından bir paylaşım yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için ağır sözler sarf etmişti.

"İMAMOĞLU TÜRK MİLLETİ İÇİN..."

Bulut, yaptığı paylaşımda "Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın" ifadelerine yer vermişti.

İMAMOĞLU OLAYI YARGIYA TAŞIDI

O dönem de tepki çeken bu paylaşım üzerine harekete geçen İmamoğlu, avukatı aracılığıyla kişilik haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle bu paylaşımı yargıya taşıdı ve Bulut'tan 50 bin lira tazminat talep etti.

"BU NASIL BİR İÇ TUTARSIZLIK"

Kendisine dava açılmasına tepki gösteren Yiğit Bulut ise "Sevgili dostlar, bu nasıl bir iç tutarsızlık! Devletin Bakanı'na Yüksek Yargı Organı üyelerine, 'ahmak' deyip, 'bu hakaret sayılamaz, dava açılamaz, saçmalık' diyen Ekrem bey, kendisi hakkında hakaret içermeyen bir tespitim için hırsını alamayıp adliye adliye geziyor!" sözleriyle İmamoğlu'nun kendisine dava açmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'ndan, Yiğit Bulut'a tazminat davası
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

DODOK DODOK:

Hayır, yapma, bak; halledeceeezzzz. Bitti....

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0
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yasin yaşaran:

milli gvenlik sorunu demek bu adam hain demek

1
0
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