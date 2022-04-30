İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt: Bu ülkede suçlu birini görmek istiyorlarsa Sayın Bakan'ın fotoğraf albümüne baksınlar

İBB'de çalışan Şafak D. isimli şahsın tutuklanmasıyla ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?" ifadelerini kullandı.

"ÇÖP TENEKESİ BİLE KONUŞUYOR"

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret eden İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması ile ilgili konuştu. Ekrem İmamoğlu, "Her zamanki gibi yine yalan, iftira, hakaret, kendisinin de kabul ettiği gibi kötülük. Rahmetli Özkan Sümer, Trabzon'da kulüp başkanı olduktan sonra bir muhalefeti, her zaman gördüğünde Sayın Sümer'e hakaret dolu cümleler edermiş. Yolun karşısından, evinden çıkarken, kulüpten çıkarken bir, iki, üç, dört, beş, bu hakaretler hep devam etmiş. Bir gün rahmetli Sümer dönmüş böyle yanındaki yöneticisine, 'Ya Kenan bak. Bu şehirde teknoloji ne kadar gelişti ne kadar büyüdü. Çöp tenekesi bile konuşuyor' Çöp tenekesi..." diye konuştu.

"MUTLAKA BİR FOTOĞRAFI VARDIR"

İmamoğlu, "Vallahi eğer bu ülkede suçlu birisi var ise ve suçlu biri olduğunu düşünüyorlarsa, tutuklamışlarsa Sayın Bakan'ın fotoğraf albümüne baksınlar. Mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır. Ben tabii ki hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım." dedi.