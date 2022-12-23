İmamoğlu'ndan sonra şimdi de Yavaş! AK Parti'nin kalesinde sokakta zor yürüdü
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte ziyaret ettiği Konya'da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra esnafı ziyaret eden Yavaş, burada vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, bir dizi temasta bulunmak ve saha çalışması yapmak üzere Konya'ya geldi. Burada esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yoğun ilgiyle karşılandı.
Ziyaret esnasında bir Konyalının derdini de dinleyen Yavaş, yardımcı olmak için şahsın telefonunu aldı. Bir esnafın çay ikramına geri çevirmeyen Mansur Yavaş, daha sonra alandan ayrıldı.
Konya'da Mevlana Türbesi'nden çıkarken kapıda onlarca vatandaşın karşıladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Allah sana Cumhurbaşkanı olmayı nasip etsin" sözleri sonrası duygu dolu anlar yaşadı.
Türbe çıkışı basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Buradan büyük enerjilerle illerimize dağılacağız. Yüksek enerjilerle ters giden ne varsa onları düzeltmeye, iyi olanları daha iyi yapmaya devam edeceğiz. Konya bize uğurlu gelecek. Şimdiden onu hissediyorum" dedi.