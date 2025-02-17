İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 'Demokrasi ve Birlik Kurultayı'nın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dilekçede seçimi kazanmak için ev, araba, telefon, tablet ve bavullarla para dağıttıklarını kaydeden Savaş, kurultaya irade fesadı hali karıştırılıp çeşitli rüşvetlerle kurultay sonucunun değiştirildiği aktardı.

"HİÇBİR SÖZÜNÜ MUHATAP ALMAM"

Lütfü Savaş'ın bu hamlesi sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Savaş için sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Basiretsiz, etik olmayan, zemini çürük. Hiçbir sözünü muhatap almam. Pırlanta gibi kurultay olmuştur, tamamen centilmence geçmiştir. Boşta kalmış insanlardır bunlar" şeklinde konuştu.

BAVUL BAVUL DOLARLAR, EVLER ARABALAR

Lütfü Savaş'ın iptal dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması sonrası, müvekkil yapmış olduğu araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesi ile konuşmuş ve konuşulan delegeler için; şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerinin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iphone telefonlar ile ipad tabletlerin oy karşılığı verildiğini ve yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini sosyal medya ve haberlerden açık bir şekilde dile getirildiğini görmüştür.

BELEDİYELERİN İHALE VERDİĞİ ŞİRKETLER PARA DAĞITTI

Kaldı ki basına yansıyan ve ekte sunulu haber metinlerinden de görüleceği üzere, söz konusu kurultayda oy kullanan bir kısım delegeler ve yakınları İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınmışlar ve yine birçok delegeye Belediye Başkanlıkları olmak üzere siyasi görev olarak sözler verilmiştir. Yine ekte sunulu basın çıktılarından görüleceği üzere, CHP'nin İstanbul'daki belediyelerince ihale verilen firmalar tarafından kurultay döneminde (ihale karşılığı) delegelere para akışı sağlandığı sabittir."