İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen tartışmalı olağan kurultayının iptali için eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'ye dava açtı. Bu olayın yankıları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lütfü Savaş için "Hiçbir sözünü muhatap almam. Pırlanta gibi kurultay olmuştur, tamamen centilmence geçmiştir. Boşta kalmış insanlardır bunlar" şeklinde konuştu.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 'Demokrasi ve Birlik Kurultayı'nın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dilekçede seçimi kazanmak için ev, araba, telefon, tablet ve bavullarla para dağıttıklarını kaydeden Savaş, kurultaya irade fesadı hali karıştırılıp çeşitli rüşvetlerle kurultay sonucunun değiştirildiği aktardı.

"HİÇBİR SÖZÜNÜ MUHATAP ALMAM"

Lütfü Savaş'ın bu hamlesi sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Savaş için sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Basiretsiz, etik olmayan, zemini çürük. Hiçbir sözünü muhatap almam. Pırlanta gibi kurultay olmuştur, tamamen centilmence geçmiştir. Boşta kalmış insanlardır bunlar" şeklinde konuştu.

BAVUL BAVUL DOLARLAR, EVLER ARABALAR

Lütfü Savaş'ın iptal dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması sonrası, müvekkil yapmış olduğu araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesi ile konuşmuş ve konuşulan delegeler için; şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerinin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iphone telefonlar ile ipad tabletlerin oy karşılığı verildiğini ve yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini sosyal medya ve haberlerden açık bir şekilde dile getirildiğini görmüştür.

BELEDİYELERİN İHALE VERDİĞİ ŞİRKETLER PARA DAĞITTI

Kaldı ki basına yansıyan ve ekte sunulu haber metinlerinden de görüleceği üzere, söz konusu kurultayda oy kullanan bir kısım delegeler ve yakınları İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınmışlar ve yine birçok delegeye Belediye Başkanlıkları olmak üzere siyasi görev olarak sözler verilmiştir. Yine ekte sunulu basın çıktılarından görüleceği üzere, CHP'nin İstanbul'daki belediyelerince ihale verilen firmalar tarafından kurultay döneminde (ihale karşılığı) delegelere para akışı sağlandığı sabittir."

İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza
img

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
img

Özcan Deniz'den kötü haber: Eşi Samar Dadgar paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.