İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay çıkışına sert tepki: Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yıktığı Hatay'daki aday tanıtım toplantısında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'IN HATAY ÇIKIŞINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu çıkışa kayıtsız kalmadı.

"SEÇİME 1 AY KALDI DİYE SÖZÜM ONA MİLLETİ KORKUTACAK"

"Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi" diyen İmamoğlu, "Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Bu tür davranışları toplumun vicdanına bırakıyorum" dedi.

"BU TEHDİDİ MİLLETİMİZ YUTMAZ"

"Erdoğan analize muhtaçtır" sözlerini kullanan İmamoğlu, "Bu nasıl bir anlayış? Milletin efendi olduğunu bunlar öğrenecek 31 Mart'ta. Millet efendi, siz değilsiniz. Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Bu millet bu tehdidin cevabını öyle bir verir ki… Bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak göreceksiniz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da konuşmuştu. Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.