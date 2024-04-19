Üye Girişi
Haberler

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancı bir gazetecinin, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Allah bilir cevabını bile vermiyorum." yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, 2028'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya "Allah bilir cevabını bile vermiyorum." cevabını verdi.

"CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MISINIZ?"

İBB Başkanı İmamoğlu, önceki gün Artİstanbul Feshane'de uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. İmamoğlu'na Çekyalı bir gazeteci, "Gelecek seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye sordu.

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum

"'ALLAH BİLİR' CEVABINI BİLE VERMİYORUM"

Gazetecinin sorusu salonda gülme seslerine neden olunca duraklayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben de cevap olarak sizin gibi gülsem yeterli mi?" dedi ve "Sizin gibi basın temsilcilerinin bu soruyu soracağını biliyordum. Bir önceki seçimden hemen sonra sizin gibi, ülkemize gelmiş basın mensubuna verdiğim cevabı vermemeyi ilke edindim. O da 'Allah bilir'di. O cevabı bile vermiyorum." ifadelerini kullandı.

"MESELE TEKİL KİŞİ DEĞİL"

İmamoğlu açıklamasının devamında, "İşimin fakındayım. Mesele tekil kişi değil. Meseleye bütünlükçü bakan güçlü kadronun içinde olmanın gururunu taşıyorum. Biz iyi uygulamalarla demokrat anlayışın, sosyal demokrat yapının Türkiye'nin genelinde de hâkim olacağı süreci hep birlikte hayal ediyoruz. Bu yolda hep birlikte yürüyoruz." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hucurat Suresi kaç sayfa? Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi kaçıncı cüz, hangi sayfada, sayfa kaçta? Hucurat Suresi kaç ayettir, ayet sayısı kaç? Dünyanın en güzel kadını kim seçildi 2021? Dünyanın en güzel 100 kadını listesi ve isimleri! Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kadını kim? Ünlü Harfler (Sesli Harfler) hangileridir? Sessiz harfler neler? İnce ve Kalın ünlü harfler nelerdir? Ünlü (Sesli) Harfler ve Ünsüz (Sessiz) Harfler! İstanbul ilçeleri! İstanbul'un tüm ilçeleri nelerdir? İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri? Dünya karizma günü nedir? Dünya Karizma Günü ne zaman? Karizma nedir? Karizmatik ne demektir? Okulu kim buldu? Okulu kim çıkardı? Okulu kim icat etti? Okula gitmek kimin fikriydi? Küçük Prens sözleri: En güzel Küçük Prens sözleri nelerdir? Küçük Prens kitabından alıntı sözler, Küçük Prens gün batımı sözleri! Beşiktaş Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı? Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI izle! 19 Nisan BJK Ankaragücü Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title