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İmamoğlu'ndan CHP içine mesaj: Bununla uğraşan benim yol arkadaşım değildir, millete ihanet eder

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Parti içerisine dikkat çeken uyarılarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zaman, milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, 'sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta! Parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden millete ihanet eder" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye İstasyonu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, CHP'li yol arkadaşlarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine ve partinin üst düzey yönetimine dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Milletin kendilerinden hizmet beklediğini ifade eden İmamoğlu, "Milletimiz bizden iş yapmayı, icraat yapmayı bekler. Ekonominin kötü olduğu ortamda onların ihtiyaçlarının yanında olmamızı bekler. Bizler bı sorumluluğu üstlenmiş, özellikle 31 Mart'ta görev alan bütün yerel yönetici arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerinde yereldeki barışı, dostluğu en üst seviyeye taşımayı kendilerine sorumluluk eden hali ve sorumluluğu emreder" dedi.

"O AYRIMCI AKILLA İŞİMİZ OLMAZ"

"Bunun partisi yok" diyen İmamoğlu, "Herkes bu sorumluluğu almak durumundadır. O ayrımcı akılla işimiz olmaz. Biz elimiz havada kalsa da elimizi uzatırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz milletin evlatlarına eşit gözle bakmayı kendine şiar edinmiş insanlarız" ifadelerini kullandı.

CHP İÇİNE NET MESAJ: BUNUNLA UĞRAŞAN VARSA...

"Böylesi zor bir dönemde özellikle benim siyasi yol arkadaşlarım, özellikle benim CHP içinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili olan partinin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!

Mesele memleket meselesidir. Memleket meselesi doğrultusunda koşan, hizmetini yaparken en iyi nasıl yaparız diyen belediye başkanı benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. 'Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, daha çok çalışacağım' diyen bir siyasetçi benim en kadim yol arkadaşımdır, nokta! Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim varsa hem bu millete ihanet eder, hem de Başkomutan Meraşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net!

"SİYASİ PARTİLER ARAÇTIR"

Her siyasi partiye mensup kişiye seslenirim ben. Parti işi araçtır. Mesele millete hizmettir. Ben partime de öyle bakıyorum. Ben CHP'liyim... CHP, onur duyduğum, ferdi olmaktan gurur duyduğum partimin bir araç olduğunu bilirim. Memleketime ve milletime layık olma gayreti için hiç kimseyi tanımam, bir tek 86 milyon milletimi tanırım. Bu şiar, her siyasetçinin şiarı olmalıdır."

İmamoğlu'ndan CHP içine mesaj: Bununla uğraşan benim yol arkadaşım değildir, millete ihanet eder
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Politika Güncel

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Yorumlar (11)

MASUMANE3438:

helal olsun geleceğin Cumhurbaşkanı

18
130
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Yusuf Aydin:

Sadece laf palavra gerisi hikaye Atina’dan İstanbul’a gelirsen inşallah sorunları düşünecek zamanın olur

83
13
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Selim Demir:

kim kazır seni eko mahsur aday olursa oy var sana oy atmam

59
6
yanıtYanıtla
Orhan Özsoy:

Mansur bey haberi var mı acaba senin bu açıklamandan valla şimdi ram küser

52
9
yanıtYanıtla
Muhammet:

İyi de hemşerim sen kimsin. Sen sensen özgür neci.

31
2
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mehmet dogru:

yuregimi yaktin ne kadar da halki milleti TURKIYE yi dusunuyor helal sana co

16
14
yanıtYanıtla
Mehmet Erdem:

Zaman suya öyle bir zam yapma zamanı ki elektriği geçme zamanı!

19
4
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Atilla levent:

Mansur Mansuuuur sana diyor... adamsan bırakırsın partiyi bağımsız devam edersin...

14
4
yanıtYanıtla
DODOK DODOK:

Fazla debelenme İ.oğlu, halk her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de tercihini yapacak...

7
4
yanıtYanıtla
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