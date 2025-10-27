Haberler

İmamoğlu'ndan "casusluk" soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki
Güncelleme:
Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "siyasi casusluk" soruşturması kapsamında hakkında verilen tutuklama kararına tepki gösterdi. İmamoğlu "Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu"… Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi. Roma'yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek" dedi.

  • Ekrem İmamoğlu hakkında 'Siyasi Casusluk' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.
  • Ekrem İmamoğlu, tutuklama kararı sonrası ilk mesajını 'Cumhurbaşkanlığı aday ofisi' hesabından yayımladı.
  • Ekrem İmamoğlu, 'Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu' ifadesini kullandı.
  • Ekrem İmamoğlu, 'Asla umudunuzu yitirmeyin' çağrısında bulundu.
  • Ekrem İmamoğlu, mücadelenin daha da büyüyeceğini belirtti.

"Siyasi Casusluk" soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı aday ofisi" hesabından karar sonrası ilk mesajını yayımladı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

İmamoğlu şunları söyledi: "Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu"… Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi. Roma'yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.

"ASLA UMUDUNUZU YİTİRMEYİN"

Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız."

Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
