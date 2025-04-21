İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenen bir paylaşımda bulundu.

ALMANYA'NIN YENİ HÜKÜMETİNE 'KARARINIZI GERİ ALIN' ÇAĞRISI

Paylaşımında, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller koalisyonunun Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını kendi tutukluluğu nedeniyleveto ettiği yönündeki haberlere değinen İmamoğlu, "Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümetin Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle veto ettiğini öne sürmüştü. Gazete, hükümet içinde yapılan gizli görüşmelere katılan birçok kaynağa dayandırdığı haberinde, SPD ile Yeşiller koalisyonunun bu kararı ortaklaşa aldığını belirtmişti.