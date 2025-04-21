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İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı

İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının kendi tutukluluğu nedeniyle veto edildiği iddiası sonrasında Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete, "Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum" çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenen bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'ndan Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı

ALMANYA'NIN YENİ HÜKÜMETİNE 'KARARINIZI GERİ ALIN' ÇAĞRISI

Paylaşımında, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller koalisyonunun Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını kendi tutukluluğu nedeniyleveto ettiği yönündeki haberlere değinen İmamoğlu, "Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum" dedi.

İmamoğlu'ndan Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümetin Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle veto ettiğini öne sürmüştü. Gazete, hükümet içinde yapılan gizli görüşmelere katılan birçok kaynağa dayandırdığı haberinde, SPD ile Yeşiller koalisyonunun bu kararı ortaklaşa aldığını belirtmişti.

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Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

kankalarına rica et :)

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

her tarafı zarar

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıRigor Mortis:

Kara komik , akli melekeleri yerinde mi acaba?

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