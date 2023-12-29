İmamoğlu'ndan Akşener'e zeytin dalı: Sözleri incitti ama abla kardeş çözeriz biz onu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'in kendisine yönelik sert sözlerinin hatırlatıldığı İmamoğlu, İYİ Parti liderine zeytin dalı uzatarak "Abla kardeş bir gün çözeriz onu." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN SERT SÖZLERİ YANKI UYANDIRDI

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimde cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a sert ifadeler kullandı. Akşener, "Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk" dedi.

"BAZI SÖZLERİ İNCİTTİ AMA ABLA KARDEŞ ÇÖZERİZ"

İmamoğlu bu açıklamaya "Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz." yanıtını vermişti.

Bu sözler büyük yankı uyandırırken İmamoğlu cephesinden dün yeni bir açıklama geldi. Akşener'in sözlerinin hatırlatıldığı İmamoğlu, "Hiçbir şekilde üstüme almadım. Beni ilgilendiren sözler yok. Bazen beni hedef aldığı sözler olabilir. Üzülürüm. Sözler söylenebilir. Ben bazı hukukları önemsiyorum. Abla kardeş hukukundan bahsederler. O hukuku kuran başka şeyler vardır. Gün gelir abla kardeşi ile oturur, bu meseleler halledilir. Çok sert söylemler, rota değişimi bir parti için normaldir ama bunun muhatabı biz değiliz.

Benim böyle bir bilgim yok. Kendisiyle en son çok samimi bir sohbetimiz oldu. Sayın Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmeden önce Genel Başkanı'mın da bilgisiyle kendisini arayıp yarım saate yakın bir telefon sohbetimiz oldu. 'Her zaman buradayım' dedim. Nezakette, saygıda asla kusur etmem. Bazı sözler beni incitmiştir. Abla kardeş bir gün çözeriz onu." dedi.