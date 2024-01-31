İmamoğlu'ndan Akşener'e: Engellemeyeceğimizi en iyi kendisi bilir

İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "bilboard engellenmesi" hakkında konuştu. İmamoğlu, "Engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler." dedi.

"ENGELLEMEYECEĞİMİZİ EN İYİ AKŞENER BİLİR"

Akşener'in, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hazırladıkları seçim afişlerinin bilboardlara asılmasının engellendiği iddiasıyla ilgili konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen bilboard meselesi... Bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler.

"BİZE ATILAN HİÇBİR TAŞIN ETKİSİ OLMAZ"

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiliyor. Hayırlısı. Allah'tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken havada güle dönüşür. Dikkat etsinler, bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı sorumluluk hissettik. Bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELEŞTİRİLERİNE YANIT: "DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden hakkında yaptığı eleştirilerle ilgili de konuşan İmamoğlu, "İlk randevu verdiğinde, 2020'nin Ocak ayında bana olan ilgisini hissetmiştim. Bu ilgisi hiç bitmedi. Her daim beni takip ettiğini görebiliyorum. Hatta gece gündüz takip ettiğini hissedebiliyorum. Bir endişem; acaba beni takip etmekten yoruluyor da gece uykusuz mu kalıyor diye sayın Cumhurbaşkanımız diye düşünmeden edemiyorum. Bu yoğun ilgisini bana göstermesi inşallah görevini yapmaya mani olmaz." dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener "Bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak, bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane." ifadelerini kullanmıştı.