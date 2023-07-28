"Başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusu soruldu, İmamoğlu topu taca attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısını yineledi. Parti içi meseleleri kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmayacağını belirten İmamoğlu, "Partide başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusuna, "Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var" yanıtını verdi.

CHP'de "değişim" tartışmasının odağında yer alan ve genel başkanlığı istediği yorumları yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Partide başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında topu taca atan İmamoğlu, "Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİN GELECEĞİNİ KONUŞUYORUZ"

İBB Başkanı İmamoğlu, Zeytinburnu'nda İstanbul Vakfı'nın kurban bağışından elde edilen konservelerin, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabından CHP'de değişim çağrısında bulunduğu paylaşım hatırlatılarak, bundan sonra neler yapacağı sorulan İmamoğlu, "Devam ediyoruz, çalışıyoruz. Büyük bir ekibimiz var. Çok özel, yeni, hem siyasete meraklı akademik dünyadan.... Konuşuyoruz. Ülkemizin geleceğini konuşuyoruz, partimizin geleceğini konuşuyoruz. Hep iyi şeyler konuşuyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı var. Şimdi bahsettiğim ekonomik koşullar, ortamlar, çok akılcı politikalara Türkiye'mizin ihtiyacı var. Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.

"UZAKTAN İZLEYELİM MODUNDA BİR İNSAN OLAMAM"

Her sesi dinlemekle yükümlü olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Ben 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de verdiği... Dolayısıyla bütün bu eksende öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip, analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam" dedi.