İmamoğlu'na Yönelik Tutuklama Kararına CHP'den Sert Tepki
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'siyasi casusluk' iddiasıyla verilen tutuklama kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Özel, hükümeti suçlamalarla ilgili acizlikle itham etti ve anayasaya aykırı davranıldığını savundu.

GÖREVDEN uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'siyasi casusluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilmesi sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'siyasi casusluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Özel, "Demek ki bu kadar aciz bir duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler. Ekrem İmamoğlu'ndan ve arkadaşlarımızdan ne terör örgütüne destek ilk başta söyledikleri gibi 'Kent uzlaşısı' ile terör örgütüyle ilişkiyi, ne hırsızlığı, ne yolsuzluğu ispat edemediler. Neredeyse 8 ay oldu. Ellerine ayaklarına bulaştırdılar, dolandırdılar. En sonunda son çare 'Yeni baştan bir şey yapalım, biz bu sefer bunlara casusluk suçlamasında bulunalım. Belki vatandaşı böyle ikna ederiz' diye bir şey söylüyorlar ortaya" dedi.

Özel, "Kendi yalanını doğruymuş gibi, kendi iftirasını gerçekmiş, hakikatmiş gibi ifade edip insanlara iftira atıyor. Elde ettiği kamu gücü yoluyla anayasal düzeni askıya alıyor. Yarın öbür gün gerçekten birileri yargılama yapacak olursa burada anayasal düzene karşı bir suç işleniyor. Birilerinin demokrasiyi kullanarak, seçimleri kullanarak elde ettikleri makamları kötüye kullanarak, demokrasiyi ve seçimleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Seçimi ortadan kaldırmak için ya sandığı ortadan kaldırırsın ya da sandığa girecek rakibi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
