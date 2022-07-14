İmamoğlu'na soğuk duş! İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı - Haberler

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İmamoğlu'na soğuk duş! İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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İstanbul'daki yoğun yağışta tatilde olmasıyla eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne asılan "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" yazılı pankart ile protesto edildi.

İstanbul geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağışa maruz kaldı. Yağışın etkisiyle birçok semtte su baskınları yaşandı. Özellikle Esenyurt'ta yaşanan baskınlarda birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yağan aşırı yağış sonrası İstanbul'a gelmeyerek tatiline devam etmesi büyük tepkiye neden oldu.

İmamoğlu'na soğuk duş! İBB binasının önüne 'İstanbul'a hoş geldin' yazılı pankart asıldı

SARAÇHANE'YE GELEN İMAMOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

İBB başkanı tatilini bitirip bugün İstanbul'a döndü. Konuya ilişkin açıklamalar yapmak üzere belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen İmamoğlu sürprizle karşılaştı.

İmamoğlu'na soğuk duş! İBB binasının önüne 'İstanbul'a hoş geldin' yazılı pankart asıldı

"İSTANBUL'A HOŞ GELDİN" PANKARTI ASILDI

İstanbul'da yaşananlar sırasında belediye başkanının şehir dışında olmasını protesto edenler binanın önündeki korkuluklara "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartı astı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Vatandaş:

Haksız eleştirilere karşı hep savundum ama kusura bakma başkan bunun savunulacak bir tarafı yok hiç bir afette insanlarının yanında değildin oysa o insanlar seni umut olarak görmüştü. Bir dahaki seçimden sonra ailenle bol bol tatil yaparsın

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Çınar Saraç:

Bunu protesto edenler ekonomiyi protesto edemezler çünkü kimin ne olduğu belli ,

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Bir baba indi:

Haketti.

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500
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