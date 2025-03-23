İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
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İmamoğlu'na, "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin gözaltına alındı

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Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin, dün akşam Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alındı.

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesinin mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alındı.

İmamoğlu'na, 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenen Berkay Gezgin gözaltına alındı

AVUKATI DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek duyurdu. Çiçek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı. Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz. Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alındı

İmamoğlu'na,
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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