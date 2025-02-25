İmamoğlu'na "diploma" krizini sordular, böyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, diploma krizine ilişkin konuştu.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara Çankaya'da yaşayan annesi Gönül Özdağ'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaret etti.

"BİR ANNE OLARAK ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Gönül Özdağ'ı ziyarete gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı. Ziyaretin ardından konuşan Gönül Özdağ, "Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum" dedi.

"BİR AN EVVEL KENDİSİNİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

İmamoğlu ile Yavaş, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, "Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini ülke içinde kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A DİPLOMA YANITI

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz" dedi.

YÖK'TEN DİPLOMA RAPORU

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını usulsüz aldığı iddiasına ilişkin YÖK'ün hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı. İnceleme sonucunda İmamoğlu'nun 1990 yılında eğitim gördüğü University College of Northem Cyprus'un YÖK tarafından tanınmadığı ortaya çıktı.

Raporda "Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.