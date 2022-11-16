İmamoğlu'ndan canlı yayında 'Bugün İstanbul'da seçim olursa ne olur?' sorusuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında "Bugün İstanbul'da seçim olursa ne olur?" sorusunu cevapladı. İmamoğlu, "Daha büyük bir farkla kazanırız. Yüzde 60'ın da üzerine koyarız" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk ekranlarında gazeteciler Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un konuğu oldu. İmamoğlu açıklamalarında hem İstanbul gündemine hem de Türkiye gündemine yer verdi.

"İSTANBUL'DA BUGÜN SEÇİM YAPILSA NE OLUR?"

Ekrem İmamoğlu, Serap Belet tarafından yöneltilen "Bugün İstanbul'da seçim olursa ne olur?" sorusunu da cevapladı. İBB Başkanı, "Seçim olsa daha büyük bir farkla kazanırız" diye konuştu.

"ANKETLER GERÇEĞİ GÖSTERMİYOR"

İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Evet daha önce anketlerin ciddiye alınmaması gerektiğini söyledim. Çünkü anketler gerçeği yansıtmıyor. Benim İstanbul'a ilk aday olduğumda anketlerde yüzde 14 gösteriliyordum, seçimleri farklı kazandık. Aradan bir süre geçti, şimdi seçim yapılsa daha da büyük bir farkla kazanacağımıza inanıyorum. Yüzde 60'ın da üzerine koyarız"