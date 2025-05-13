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İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, 'savcılara yönelik sözleri nedeniyle' bir soruşturma daha başlatıldı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' soruşturması kapsamında yarın ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

"İKİ SAVCIYA HAKARET" İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı 'terör' soruşturması kapsamında hakimlik sorgusunda kullandığı ifadeler nedeniyle harekete geçti. Başsavcılık, İmamoğlu'nun tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki Cumhuriyet Savcısına yönelik sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddiasıyla soruşturma başlattı.

YARIN İFADE VERECEK

İmamoğlu, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın saat 13.00'te SEGBİS'le Silivri'den bağlanarak ifade verecek.

NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, 23 Mart'ta serbest bırakıldığı 'terör' soruşturması kapsamındaki hakimlik sorgusunda, "Tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnaatını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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