İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?

Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı için değerlendirmelerde bulunan ve destekleyip desteklemeyeceği konusuna değinen Ekrem İmamoğlu, "Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzuk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

"BAŞKA BİR ADAYI DESTEKLERİM" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim" açıklamasıyla dikkat çeken İmamoğlu, bu kez de Mansur Yavaş'ın olası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAVAŞ ADAY OLURSA DESTEK VERİR Mİ?

İmamoğlu, Yavaş'ın muhtemel adaylığı ve destek verip vermeyeceği sorusuna "Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da, ben de milletimize karşı sorumluyuz. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır" yanıtını verdi.

"CHP'Lİ DURUŞUNU ORTAYA KOYDU"

Mansur Yavaş'ın "Ekrem Başkan içerideyken adaylık konuşmam" tavrına da değinen İmamoğlu, "Mansur Başkan, millet idaresine ve partimize kurulan bu kumpasa karşı sağlam duruşuyla ve mücadelesiyle bir CHP'li nasıl olmalıdır sorusunun cevabını ortaya koymuştur. Kendisinin tavrı bu iradeden geliyor" dedi.

