İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi

Yerel seçimler için son düzlüğe girilirken Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçen İstanbul'daki yarışta ipi kimi göğüsleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Kıyasıya bir rekabetin olduğu megakentte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ellerindeki son anket sonuçlarını paylaştı.