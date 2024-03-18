İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken İstanbul'daki kıyasıya yarış devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ellerindeki son anketi paylaşarak "Şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz. 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz" dedi.
Yerel seçimler için son düzlüğe girilirken Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçen İstanbul'daki yarışta ipi kimi göğüsleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Kıyasıya bir rekabetin olduğu megakentte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ellerindeki son anket sonuçlarını paylaştı.