İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul anketinde en büyük sürprizi Zafer Partisi'nin adayı yaptı

ORC Araştırma, Cumhur İttifakı'nın İBB adayının Murat Kurum olduğunun kesinleşmesinin ardından 15-18 ocak tarihleri arasında yaptığı ankette 2 bin 950 kişiye "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sordu. İmamoğlu ve Kurum arasındaki yarıştan başa baş bir sonuç çıkarken en büyük sürpriz Zafer Partisi'nin adayı yaptı.

ARADAKİ FARK 1 PUAN

Ankete katılanların yüzde 38.9'u Ekrem İmamoğlu, yüzde 37.2'si ise Murat Kurum cevabını verirken; İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4.1 çıktı.

ZAFER PARTİSİ'NİN ADAYI 3.5 SEVİYLERİNDE

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceklerini söyleyenler oranı yüzde 3.5 olurken, Yeniden Refah Partisi adayına oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 2.5'te kaldı.

ANKETTE DEM PARTİ'NİN İSMİ YER ALMADI

Ankette dikkat çeken bir başka detay da DEM Parti'nin oylarının gösterilmemiş olmasıydı. Onun yerine "Diğer" seçeneği eklendi ve oranı da 2.3 olarak gösterildi.