İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de sanatçılara ödediği fahiş ücretler nedeniyle çalkantılı günler geçiren CHP'de kurultay tartışmaları boy gösterdi. CHP'de parti içi muhalefet seçimli kurultay çağrısı yaparken, Genel Başkan Özgür Özel bu çağrılara kapıyı kapattı.

İMAMOĞLU KURULTAY İSTİYOR MU?

Tartışmalar devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kurultay isteyip istemediği konusunda tavrı merak konusu oldu. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, kulis bilgisine göre İmamoğlu'nun bu konuda fikrinin net olduğunu belirtti.

Yarkadaş, şunları söyledi: "CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı. İlçe başkanları, belediye başkanları ve ilçe yöneticilerinin katıldığı bir toplantı. Sunumdan sonra Ekrem İmamoğlu 40 dakika konuştu. Esenyurt'taki kayyum ve kendi fikirlerini aktardı."

"KURULTAY İSTEYEN BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR"

Yarkadaş, "İmamoğlu konuşmasını bitirtirken 'Gündemimiz olmamasına rağmen son bir konuya değinmek istiyorum. Medyada imza tartışması dönüyor. Bu tartışmalar partiye zarar veriyor. Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir nokta" dedi.

ÖZEL: KURULTAY TARTIŞMASINI BİTİRİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekillerinin sosyal medya üzerinden yaptığı "kurultay tartışması" ile ilgili "CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir CHP'linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir." demişti. Tartışmalarda haklı, haksız demeden, bütün haklılardan bütün haksızlar adına özür dileyen Özel, "CHP'den sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye çağırıyorum" diye konuşmuştu.