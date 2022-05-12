İmamoğlu, kendisini eleştiren Fazıl Say'ın babasının cenaze törenine katılmadı

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın önceki gün vefat eden babası Ahmet Say için bugün Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende siyaset ve sanat camiasından birçok kişi, Fazıl Say'ı bu hüzünlü gününde yalnız bırakmadı.

İMAMOĞLU TÖRENE KATILMADI

Törene CHP'den temsili olarak İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programa gelmemesi ise dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ CENAZE NAMAZINA KATILDI

Ahmet Say'ın cenazesi, törenin ardından cenaze namazı için Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. İmamoğlu, cenaze namazında da yer almadı.

SAY, İMAMOĞLU'NU ELEŞTİREN BİR YAZI PAYLAŞMIŞTI

Bilindiği gibi Say, Karadeniz gezisi nedeniyle eleştirileri üzerine çeken bu tepkilere "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'nu eleştirmişti. Say, gündem olan açıklamasında "Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın." demişti.