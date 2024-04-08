İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi

31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu koruyan Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seçmenlerin mesajına cevap ver" çağrısında bulundu.

"AYNI ŞEYLERİ YAPMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE..."

Gazetenin Türkiye muhabiriyle bir röportaj yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Tek bir kişinin iradesinin devlete hakim olduğu politikaları terk etmezse siyasi geleceği için endişelenmeli. Erdoğan seçmenin mesajını almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrü kısalacak. Her şey onun elinde" ifadelerine yer verdi.

"TIRNAK İÇİNDE OTORİTER REJİM DİYEBİLİRİZ"

İmamoğlu, "İstanbul'daki bir kurum müdürünün bile mevcut yetkisini siyasi bir talimat olmadan kullanamadığı bir rejime, bir sisteme dönüştü. Tek bir kişinin iradesini yansıtan bir devlet yapısını bize veriyor" ifadesini kullanırken "buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz. Ama bence bu seçim sonuçta bütün bu yöntemi, bütün bu uygulamayı mahkûm etmiş ve reddetmiştir" yorumunu yaptı.

"ASLA SADECE İSTANBUL SEÇİMİ DEĞİLDİ"

İmamoğlu, 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak da, "Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının [kendisini] muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" dedi.