İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
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İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
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CHP'de Özgür Özel'in 2024 yılı kasım ayında genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'da, Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilmesi için baskı yapıldı iddia edilirken, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Kılıçdaroğlu'nun çekilmek için İmamoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı ve İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'na tavsiye verdiği duyuluyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'şaibe var' iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekilmesi için kendisine baskı yapıldığı da iddia ediliyordu. Baskı yapanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu'nun mağdur, İmamoğlu şüpheli sıfatıyla yer aldığıiddianame gündemdeki sıcaklığını korurken kurultay gecesi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmenin ses kaydı yayınladı.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMENİN NASIL YAPILACAĞINI SORUYOR

Kılıçdaroğlu'nun çekilmek için İmamoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı ve İmamoğlu'nun da en uygun şekilde çekilmenin nasıl olacağına dair Kılıçdaroğlu ile aralarında bir konuşma geçtiği duyuldu.

İmamoğlu ses kaydında, "Siz nasıl uygun görürsünüz Sayın Genel Başkanım. Şu anda oylama yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na bildiririz. Sizin bunu söylediğinizi iletiriz. Seçim başladığı için yazılı bir şekilde çekilebilirsiniz. İsterseniz sizden yazılı bir başvuru temin edelim Sayın Genel Başkanım. Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan şekliyle ifade edebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Ben Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim kendisine bu konudan bahsedelim" diyor.

"TEK TARAFLI KAYIT"

Ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Kılıçdaoğlu ve İmamoğlu'na yakın isimler X hesabından paylaşım yaptılar.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, kaydın tek taraflı alındığını öne sürerek "Tek taraflı ve yasadışı şekilde kaydedilmiş bir ses kaydı dolaşıma sokuldu. Ama, zaten Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ortada! O ses kaydının içeriği ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası açıklaması arasında çelişki mi var? Buyrun izleyin Ama! Şimdi soru: bu kaydı kim aldı? Tek taraflı konuşma içeren bu kayıt niçin alındı? Yasadışı ses kaydı almak, bunu TEK KİŞİNİN KONUŞMASI olarak almak, nedendir? Bu SUÇ DEĞİL MİDİR? Bu arada, EKREMEDİT: İbb Medya Aş çalışanı Mahir Gün…" ifadelerini kullandı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, ses kaydının yayınlanmasının İmamoğlu'na kötülük olduğunu savunarak şunları söyledi: O telefon kaydını sızdıranlar, Ekrem İmamoğlu'na çok büyük kötülük yaptılar. "Kaş yapayım derken göz çıkarmak" tam da budur."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSadık:

Bunlardan beş gramm fayda gelmez .Kendi pisliklerinden Vatana hiç bir faydaları olmaz.

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Haber YorumlarıHakan:

seni HINZIR imamoglu sen seytana pabucunu ters giydirirsin. ne istedin kilicdaroglu ndan adam seni nerelere gerirdi alma bulma dunyasi. alma mazlumun ahini cikar aheste aheste

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Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Ses kaydını kim almış her türlü usulsüzlük . Her ne hikmetse CHP de yaşanan herşeyi ya kamera kaydı ya da ses kaydı ile kayıt altına alınmış. Kim yaptı bunları ?

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

CHP=KAOS

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Kurtlar vadisinde Ulubey vardı konuşmaları gayet kibar ince bir adam görüntüsü veriyordu gerçekte ise acımasız gaddar kafasına koyduğu şeyi yapan bir karakterdi İmamoğluda aynı karakterde birisi ülkemizin ne bir büyük tehlike atlattığını zamanla anlayacaksınız

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