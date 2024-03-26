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İmamoğlu'ndan habersiz Kürtçe İmamoğlu şarkısı yaptılar

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu için Kürtçe bir seçim şarkısı hazırlandı. Dijital ortamda yayınlanan şarkının videosunda İmamoğlu'nun seçim ziyaretleriyle halay çektiği görüntüler yer alıyor.

İMAMOĞLU'NUN HABERİ VAR MI?

Şarkının yayımlanması sonrası seçim sürecine özel hazırlanıp hazırlanmadığı sorusu ortaya çıkarken İmamoğlu'nun seçim ekibinin şarkının kendilerinden bağımsız yapıldığını söylediği ve sosyal medyada görerek haberdar oldukları öne sürüldü.

"İMAMOĞLU BİZDEN BİRİDİR"

Kürtçe "Şemlê" isimli eserden uyarlanan şarkıda "Ekremo, lo Ekremo" nakaratı yer alırken "İmamoğlu bizden biridir" sözleri dikkat çekti. Şarkının sözleri ve anlamı şu şekilde:

"Malê me Stenbole (İstanbul evimizdir)

Hevîya me İmamogliye (İmamoğlu umudumuzdur)

Stenbol nanê me te (İstanbul ekmeğimiz)

Ve jî bana sana (O da bizim nimetimizdir)

Ekremo lo Ekremo (Ekremo lo Ekremo)

Îmamogli ji me ye (İmamoğlu bizden biridir).

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Yerel Kültür Sanat Politika Haberler

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