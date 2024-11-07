İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin soruya "Hiç tavsiye etmem. Bizler bu konuda ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun" yanıtını vermişti.

Aynı soru bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da soruldu.İmamoğlu, "Sayın Genel Başkan İstanbul ve kayyum kelimelerini yan yana getirmez" dedi. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun öyle bir gündemi yok. İBB ile kayyum yan yana gelemez" ifadelerini kullandı.

Ayrıca olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı da sorulan İmamoğlu, "Gündemimizde şu an memleketteki hukuksuzluğu, adaletsizliği gidermek var. İşimizi iyi yapacağız. Onu günü geldiğinde millet belirler" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanır mı?" sorusuna yanıt vermiş ve, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atamalarını hiç tavsiye etmem. Bizler bu konuda ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun. Ne yapacağımızla ilgili ilk dakikadan itibaren parti ne yapacak, il ne yapacak, diğer iller ne yapacak, İBB ne yapacak, Ekrem Bey ne yapacak? Gün gün, dakika dakika, 4 hafta kadar seri toplantılar yaparak çalıştık duruyor. Biz bunun gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.