İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararına itirazda değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararına yapılan itiraza bakacak olan istinaf mahkemesinin başkanı ve bir üyesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile değiştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararına yapılan itiraza bakacak olan istinaf mahkemesinin başkanı ve bir üyesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi; adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerin değerlendirmesine ilişkin kararı 24 Ağustos'ta yayınladı. Daire, Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilgili kararını da resmi internet sitesinde yayınladı.

Karar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası kararının istinaf değerlendirmesini yapacak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nin heyetinde de değişiklik yapıldı.

Üç üyeden oluşan 24. Ceza Dairesi'nin başkanı Sezai Öztürk'ün yetkisi kaldırıldı. Öztürk, 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Öztürk'ün yerine, 24. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Kılınç atandı. 24. Ceza Dairesi'nin üyesi Rüştü Yamak 1. Ceza Dairesi Üyeliği'ne atandı. Yamak'ın yerine Muharrem Ballı atandı.