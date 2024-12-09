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İmamoğlu, eşinin görüntülerine yönelik eleştirilere isyan etti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya'da sokakta şarkı söylediği videoya ilişkin yapılan olumsuz yorumlara tepki göstererek "Bu, siyasetin geldiği çamur düzeyini gösteriyor. Kadınların şarkı söyledikleri, güvende hissettikleri bir şehir yaratmak, bizim hedefimiz olmalı" dedi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun hedef alınmasına tepki gösterdi.

İşte İmamoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması;

"15 yıla yakındır siyasetteyim., 11 yıla yakındır belediye başkanlığı yapıyorum. Bir realitedir ki 6 yıldır da Türkiye'nin gündeminin en üst sayfalarında ya da en üst satırlarında olan bir kişi. Bir kez dahi bir insanın ailesini, yuvasını ya da özel yaşamını hiçe alan ya da bir meselenin parçası yapan tek bir kelimemi dahi bulamazlar.

"NE KADAR BÜYÜK AYIP"

Şu güzel ülkemizde öyle çamura batmış, öyle dibe vurmuş bazı insanlar hala iktidarı temsil eden kelimeler, cümleler kurabilen ya da o temsiliyetle bazı siyasi görevlere gelmiş olması o kadar acı ki. Çamura batmış. Ve onların yani rakip diye gözlerinin önüne koydukları bir insanın ailesini, eşini dahi bu tarz bir gündeme oturtmanın, ne kadar büyük ayıp, ne kadar büyük çirkinlik olduğunu görmemek mümkün değil.

"BENİM EŞİM İYİ YETİŞMİŞ BİR TÜRK KADINI"

Benim eşim sonuçta,, işte bir süre önce, haftalar önce bir yurt dışı seyahatinde, İtalya'da yeğeninin çektiği bir video ve kendi özel gruplarında, oluşan bir videonun sonrasında bu şekilde yayılmasıyla buradan kendine bir siyasi fayda üretme çabası... Benim eşim iyi yetişmiş bir Türk kadını. Yani akademik kariyerini yapmış bir eğitim görevlisi. Üç vatansever evlat yetiştirmiş bir anne...

"BİZ ŞEHİRLERİMİZİ BÖYLE YAPABİLDİK Mİ?"

Daha ben buradan ne okuyabilirim? Şunu okuyabilirim yani. Biz de şehirlerimizi böyle yapabildik mi? Yani kadınların mutlu, özgür bir biçimde eğlenebildikleri bir şehir var edebildik mi? Sokakta yürürken bu şekilde güler yüzle, belki bazen yüksek sesle de olsa şarkı söyleyen bir haliyle olabilmelerini sağlayabildik mi? Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine. Bunu yapabildik mi yani? Bunu yaptıktan sonra Türkiye daha huzurlu olur.

Ben meseleyi böyle ele alırım. Buradan siyasi ayrımcılık yapmak, siyasi kutuplaşma üretmek, buradan Ekrem İmamoğlu'na nasıl saldırırızı, yani bir politikacının eşi üzerinden saldırıya, bu süreci oturtmak kadar ayıp bir şey yok. 15 yıla yakındır siyasetteyim., 11 yıla yakındır belediye başkanlığı yapıyorum. Bir realitedir ki 6 yıldır da Türkiye'nin gündeminin en üst sayfalarında ya da en üst satırlarında olan bir kişi. Bir kez dahi bir insanın ailesini, yuvasını ya da özel yaşamını hiçe alan ya da bir meselenin parçası yapan tek bir kelimemi dahi bulamazlar."

İmamoğlu, eşinin görüntülerine yönelik eleştirilere isyan etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Karı koca bu ülkenin başına bela oldunuz.. Ekonomi kötü diye aldığınız tepki oylarını şahsınıza sanmanız sizi kudurttu

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