İmamoğlu, Canpolat'ın konuşmasına tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın yaptığı konuşmaya tepki göstererek salondan dışarı çıktı. İmamoğlu, Bu neydi ya Ayıp ya, rezil olduk dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adayların yaptığı konuşmanın ardından salondan dışarı çıktı. CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın yaptığı konuşmaya tepki gösteren İmamoğlu, "Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk." dedi.

TEPKİ GÖSTEREREK SALONDAN ÇIKTI

Cumhuriyet Halk Partisi 38'inci İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde oy verme işlemiyle devam ediyor. Adayların yaptığı konuşmaların ardından salondan dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cemal Canpolat'a tepki gösterdi.

"REZİL OLDUK, TÜRKİYE BİZİ İZLİYOR"

İmamoğlu, "Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi." diyerek tepki gösterdi. Bir partilinin, "Başkanım bu size oy isteyecek." sözlerinin ardından gülen İmamoğlu, partililerle bir süre sohbet etti.