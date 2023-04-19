İmamoğlu: Bu seçimde medeniyet seçimi yapacaksınız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu bir seçim değil, bu bir rejim değişikliği. Bu seçimde hep birlikte çok önemli bir karar vereceğiz.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu bir seçim değil, bu bir rejim değişikliği. Bu seçimde hep birlikte çok önemli bir karar vereceğiz. Bu seçimde bir partiye oy vermeyeceksiniz, bu seçimde medeniyet seçimi yapacaksınız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Kastamonu'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu, "Bu seçide alacağımız karar ülkemizin nasıl yönetileceğine dair bir karar olacak. Liyakatsiz ellerde ekonomimiz krizden krize sallanıyor, paramızı pul ettiler, işsizlik ve yoksulluk aldı başını gidiyor. Hayat pahalılığı milletimizin belini büktü. Artık yönetemiyorlar, Türk Lirası dövize karşı zayıfladı, enflasyon bir canavara dönüştü. Türkiye'nin en liyakatli ekibine ülkenin anahtarını vereceksiniz. Bu düzeni siz değiştireceksiniz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, bu ülkenin nimetlerden eşit şekilde yararlanabilmesi için formülü siz başa getireceksiniz" dedi.

İmamoğlu, "Biz millet için kazanacağız. Hukuksuzluğa adaletsizliğe uğramış kim varsa onlar için sonsuz mücadele vereceğiz. Bu bir seçim değil, bu bir rejim değişikliği. Bu seçimde hep birlikte çok önemli bir karar vereceğiz. Bu seçimde bir partiye oy vermeyeceksiniz, bu seçimde medeniyet seçimi yapacaksınız. Size söz veriyoruz, Millet İttifakı olarak söz veriyor, size 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu söz veriyor. Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız. Kardeşçe üretip kardeşçe bölüşeceğiz. Özgür bir ülke inşa edeceğiz. Çalışan bir devlet tesis edeceğiz. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderine hep birlikte el koyuyoruz. Gelin birlikte harekete geçelim, 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iş başına getirelim" dedi