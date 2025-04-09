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İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi

İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi
Haberler
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Haberler
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Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protesto gösterileri sonrası tutuklanan öğrencilerle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başbuğ'un paylaşımın altına "Her şeyin sorumlusu sensin", "Biraz yumuşak bir tepki verseydiniz keşke" şeklinde yorumlar yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protesto gösterilerinde gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 301'inin tutuklanmasının yankıları sürerken emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan günler sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"İSAN KENDİNİ AİLELERİN YERİNE KOYDUĞUNDA..."

Sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ve üniversite öğrencilerinin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirten İlker Başbuğ, "İnsanın kendini ailelerin yerine koyduğunda, gönlünden Mahir Polat'ın ve üniversiteli gençlerin tutuksuz yargılanması geçiyor" ifadelerine yer verdi.

İşte İlker Başbuğ'un o paylaşımı;

İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

İlker Başbuğ'un bu paylaşımı günler sonra yapması ve suya sabuna dokunmamaya özen göstermesi takipçilerinin tepkisini çekti. Gönderinin altına "Çok şiddetli tepki bu. Biraz yumuşak bir tepki verseydiniz keşke...", "Her şeyin sorumlusu sensin", "Konuşmak için çok geç", "İmamoğlu'nun ailesi yok galiba", "Kendini ailelerin yerine koymadan konuşamayacak kadar neden korkuyorsun?", "Oo paşam hoş geldin, çay verelim mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Hadi ordan.Öğrenci ise öğrenciliğini bilsin.Terör estirmesinler ortalıkta. Bizde öğrenci olduk ama kimseye asit,taş,havai fişek atmadık. Bu ülkede Genel kurmay başkanlığı yapmış adamın kullandığı cümleye bakarmısın.Cezaevindeki teröristler içinde aynı şeyimi düşünüyosun.Tmam seninde seçimde milletvekilliğin garanti.Trübine oynamayı bırak.Gerçekleri gör.

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

o gençleri helal olsun bizim yapamadığımızı onlar yapıyor

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sokak da çocuklar ve CHP nin takipli elemanları olduğundan ailesine gerek kalmıyor ki. Özgür Bey ve ailesi belediye binasında otururlarken, nasılsa çocuklar sokakdalar. Bir ara dışarı diye de bağırmışlardı! Yazık gençlerin gelecekleriyle oynadınız. Simdibde çadır kurmussunuz

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

Ali Tokgöz sen AKP gençlik kollarından üyesin galiba

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Haber YorumlarıBabilya :

Sayın paşa polisler de ailemizden değil mi?

Yorum Beğen284
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Yusuf Kanat hiçbir yere üye değilim.Evet özgür özelmi koruyacak bu gençleri.Ya birilerinin başına bişey gelseydi Ö.Özelmi hesap verecekyi. Kobani olaylarında yaşadık bunları. Hiç kimse suçsuz yere göz altına alınmaz. İzle polise yapılanları.Saf olmayın.Partizanlığınız insanlığınızın önüne geçmiş.Bana laf edene kadar sokoğa çağıran Ö.Özel e laf edin. O çocukların cezaevinde olmsının tek sebebi Ö.Özeldir.

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Haber YorumlarıKurtbey:

içerdeki çocukların vebalide sorumlusuda özgür özeldir.kimseye bok atmayın.Güzelim memleketi ne hale getirdiler

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Ey Türk gençliği, birinci vazifesini yerine getirecek.

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Haber YorumlarıRevolver:

tepkiler yağdı dediğiniz kim..???. ne zaman halktan yana olacaksınız iktidardan yandaş medya... destek yağdı.. tabi halkın gözüyle bakmanız lazım görmeniz için ..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Paşa ne yapsın bu ülkede demir boruyu uçaksavar diye yazdırdılar tutanaklara adam darbe falan suçlamalarıyla hapse girdi terörist suçlaması yapıldı unutuldu tabi çileyi çeken çekti ölen öldü intihar eden etti ortada yine bu muhteremler iş başındaydı bu günlerde unutulacak acıyı yaşayanların kalbinde kalacak olaylar bir şey değişmez yani durmak yok yola devam

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