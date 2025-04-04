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İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor

İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
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Kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den haber geldi. Bahçeli'nin bugün MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edeceği, ardından partisinin genel merkezinde mesaisine başlayacağı öğrenildi.

Mart ayında geçirdiği operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne zaman mesaisine başlayacağı merak ediliyordu. Bir süredir istirahat eden Bahçeli'den haber geldi.

BAHÇELİ BUGÜN MESAİYE BAŞLIYOR

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 13.00'da Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başlayacağı bildirildi.

SON TOPLANTI 28 OCAK'TA

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyor. En son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 9 haftadır grup toplantısını gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı belirtilmişti. Ancak Bahçeli'nin haftaya yapılacak olan grup toplantısında olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.,

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Son kullanma tarihi geçmiş hafıza gitmiştir.

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Haber YorumlarıVEFA:

Annesi Bahçeli'yi dünyaya getirmeseydi, Türkiye bugün bambaşka bir yerde olurdu. Memlekete çok zararı oldu. Yazık!

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

bizim dönemin ülkücüleri hala nöbetteyse seni o mezara yanaştırmazlar bile

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Haber YorumlarıHakan Celik:

hayırlı uğurlu olsun borsa dip,dolar zirve yapar artık

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Haber YorumlarıOsman Demir:

Devlet gibi adam , Siyaset çok karmaşık birşey, bu devlet adamını anlayanlar malesef çok az. Adam devletin bekası için kendisini partisini feda edecek kadar milliyetçi

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Gidince Başbuğa da anlat Apo işbirlikçiliğini, belki mezardan kalkar da yüzüne tükürür senin, ha o mezara da elini sürme sakın, günlerce saygı nöbeti tutmuşluğum var o mezarda, kirletme

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Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Bahçeli'nin yaşadığına çok sevindim.Çünkü yakın bir zamanda erken seçim kararı alacak.

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Yer Bakmaya gidiyo Heralde.

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Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

yuz naklimi yaptılar acaba

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Haber YorumlarıMr Camel:

kendine mezar yeri sececek herhalde şehit kanı ile buraya kadar oy toplayan adamsın sen

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