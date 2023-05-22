İlk tur sonuçlarını bilen şirketten ikinci tur anketi! Aradaki fark erimiyor

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketlerinden biri olan Betimar Araştırma, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketlerinden biri olan Betimar Araştırma, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023