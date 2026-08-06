Terörsüz Türkiye Hedefinde Kazanan Milletimiz Olacak
İletişim Başkanlığı, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların geleceğe yatırımı engellediğini belirterek, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında kazananın 86 milyon vatandaşla tüm millet olacağını açıkladı.
İLETİŞİM Başkanlığı tarafından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, kazanan 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz, tüm memleketimiz olacaktır" açıklaması yapıldı.
İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör, yalnızca güvenliğimizi ve milli dayanışma ruhumuzu değil; ekonomimizi, yarınlarımızı ve refahımızı da hedef aldı. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılan trilyonlarca dolarlık kaynak; enerjiden eğitime, sağlıktan ulaştırmaya, sanayiden teknolojiye kadar geleceğimize yapılacak yatırımların önüne geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, kazanan 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz, tüm memleketimiz olacaktır" denildi.