İletişim Başkanlığı'ndan 28 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlara önemli uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Oy kullanılan zarfların içerisine, birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey (not, nesne vb.) konulmaması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan oy geçersiz sayılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gereken bazı maddeler tekrar gündeme geldi. İletişim Başkanlığı bu konuda vatandaşları uyardı.

"ZARFLARIN İÇİNE OY PUSULASINDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY KONULMAMASI GEREKMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Oy kullanılan zarfların içerisine, birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey (not, nesne vb.) konulmaması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan oy geçersiz sayılmaktadır." ifadeleri kullanılarak vatandaşların zarfın içine pusula dışında bir şey konulmaması gerektiği hatırlatıldı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023