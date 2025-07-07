İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve...

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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