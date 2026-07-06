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Trump, 7 Temmuz 2026'da Ankara'ya geliyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ABD Başkanı Trump'ın 7 Temmuz 2026'da Ankara'ya geleceğini duyurdu. Duran, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde ele alınacak konulara dair de bilgi verdi.

Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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