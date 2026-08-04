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Terörsüz Türkiye için tarihi adım

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İletişim Başkanı Duran, Milli Dayanışma Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılmasını, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi; bu sürecin pazarlık değil, devlet kararlılığı ve millet iradesinin tezahürü olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılmasını değerlendirdi. Bu adımın Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli olduğuna dikkat çeken Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı, bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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