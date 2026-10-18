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İletişim Başkanı Duran, Kudüs şairi Nuri Pakdil'i 7. yıl dönümünde rahmetle yad etti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kudüs şairi Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında andı. Duran, paylaşımında Pakdil'in hakikatin izini süren, ömrünü inandığı değerlere adayan bir mütefekkir olduğunu ve ardında güçlü bir düşünce mirası bıraktığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kudüs şairi" olarak tanınan şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bazı kalemlerin yalnızca yazmadığını, bir duruşu, inancı ve vicdanı temsil ettiğini belirtti.

Üstat Nuri Pakdil'in kelimeleriyle hakikatin izini süren, düşüncesini Kudüs sevdasıyla yoğuran ve ömrünü inandığı değerlere adayan müstesna bir mütefekkir olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Edebiyatı bir fikir ve mücadele alanı olarak gören Pakdil, ardında yalnızca eserler değil nesillere yol gösterecek güçlü bir düşünce mirası bıraktı. Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i vefatının 7. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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